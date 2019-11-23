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Hırsızlık olayları güvenlik sistemlerinin satışlarını artırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 12:09 | Son Güncelleme

İstanbul’un lüks semtlerinde artan hırsızlık olayları ve beraberinde yaşanan olumsuzluklar vatandaşları güvenlik kamerası sistemlerine yöneltti.

İstanbul’un lüks semtlerinde artan hırsızlık olayları ve beraberinde yaşanan olumsuzluklar vatandaşları güvenlik kamerası sistemlerine yöneltti. Villa ve sitelere kurulan güvenlik kamera sistemi, plaka tanıma sistemi ve alarm sistemi can ve mal güvenliği konusunda vatandaşları rahatlatırken, bütün sistemlerin birbirine entegre olarak kullanılmasıyla güvenlik sisteminin sıfır hatayla hizmet vereceği öğrenildi.
İstanbul’un ‘Lüks Semtleri’ olarak nitelendirilerek, hırsızların hedefi haline gelen villa ve sitelerdeki vatandaşlar can ve mal güvenliği konusunda gün geçtikçe tedirgin günler yaşamaya başladı. Artan hırsızlık olaylarına karşı maddi durumu iyi olan mülk sahipleri bu konuda sıkıntı yaşamamak adına çareyi güvenlik kamerası sisteminde buldu. Eski ve yeni yapıların çevresinde, güvenlik zafiyeti olan ve bu yüzden olumsuz olayların yaşanmasına neden olan alanları koruma altına almak amacıyla villa ve sitelerin çevresine güvenlik kamerası sistemi yerleştirildi. Hırsızlarla mücadelesini sürdürmek isteyen bazı mülk sahipleri ise güvenlik kamera sistemine ek olarak plaka tanıma sistemi ve alarm sistemini de satın aldı. İstanbul’da son 6 ayda bu sistemler üzerine yatırım yapan ve tercih eden vatandaşların sayısı da giderek arttı. Sistemi satın alarak kullanmaya başlayan vatandaşlar yaşanan olaylarda azalma olduğunu aktarırken, sistem uzmanları ise güvenlik kamerası sisteminin tek başına her durumda yeterli olmadığı tam kapasite verim almak için bütün güvenlik sistemlerinin birbirine entegre edilerek kullanılması gerektiğini belirtti.
“Yapay zekâya sahip son teknolojik ürünler hırsızların püskürtülmesini sağlıyor”
Kamera ve Güvenlik sistemi hizmeti veren bir firmanın müdürü Yavuz Aman, yapay zekaya sahip son teknolojik ürünler sayesinde hırsızların engellendiğini belirterek, “İstanbul’un lüks semtlerinde özellikle son dönemlerde hırsızlık olaylarında büyük bir oradan artış gözlendi. Bizimde bu bölgelerde özellikle yaptığımız işlerde önemli bir artış olmaya başladı. Buradaki yöneticilerle, güvenlik personeliyle birlikte yaptığımız görüşmelerde hırsızlık olaylarının artması sebebiyle insanların güvenlik sistemlerini daha fazla talep ettiklerini öğrendik. Buralarda özellikle plaka tanıma sistemleri site ve villa tipi evlerde çok önemli. Burada sitelere giriş çıkış yapan araçların kontrollerini gerçekleştiriyor. Ayrıca son teknoloji güvenlik kameraları video analiz sistemini kullanarak yapay teknolojisiyle çitlerin üzerine kurulan sanal çizgilerden site içerisine kaçak bir giriş olduğu zaman sitenin farklı noktalarında bulunan sirenler ya da alarm sistemleri devreye girerek güvenlik görevlilerinin haberi oluyor ve bu sayede hırsızlar püskürtülüyor” diye konuştu.
“Bütün sistemi birbirine entegre ederek kullandığımız zaman hırsızlık olaylarında azalmaların olduğunu görüyoruz”
Site ve villaların olduğu yerlerin hırsızlar için cazip hale geldiğini söyleyen Yavuz Aman, “Sarıyer bölgesi özellikle hem zengin kesimin oturduğu bölge hem de bu bölgedeki evler biraz daha eski olduğu için yıllardır bu bölgede geniş çaplı villalar, orman içlerinde siteler ya da insanların daha az olduğu bölgelerde bulunduğu için dolayısıyla bu noktalar her yönüyle cazip hale geliyor. Bir bölgelerdeki güvenlik hizmetlerini arttığımız zaman güvenlik noktasında bir sorun teşkil etmiyor. Bu sebepten dolayı hırsızlığa karşı maksimum seviyede güvenlik hizmeti veriyoruz. Hırsızlığa en büyük önlem olarak bütün sistemin birbirine entegre olarak çalışmasını öneriyoruz. Yani sadece kamera sistemi kurulduğu zaman hırsızlık gerçekleşmez diye bir şey olmuyor. Site girişlerine konulan plaka tanıma sistemi araçlarla yapılacak girişlerde güvenliği sağlıyor. Kamera sistemi görüntü olarak güvenlik sağlıyor. Alarm sistemi sesli uyarı vererek hırsızlığın gerçekleşmesini önlüyor. Diafon sistemi karşılıklı görüntülü konuşma gerçekleştirerek kimin geldiğini teyit ederek kapınızı açıyorsunuz. Bunun gibi bütün sistemi birbirine entegre ederek kullandığımız zaman hırsızlık olaylarında azalmaların olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

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