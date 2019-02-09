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Hırsızlık operasyonuna 5 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 09.02.2019 20:16 | Son Güncelleme

Samsun’un 4 ilçesinde 70 bin lira değerinde malzeme hırsızlığından dolayı adliyeye sevk edilen 11 kişiden 5’i tutuklandıSamsun’un Çarşamba, Tekkeköy, Kavak ve Ayvacık ilçelerinde polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde 15 Mayıs 2018 ile 31 Ocak 2019 tarihleri arasında meydana gelen 14 faili meçhul iş yerinden hırsızlık, evden hırsızlık, otodan hırsızlık, açıktan hırsızlık, mala zarar verme ve suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi olaylarıyla ilgili 11 kişi gözaltına alındı.

Samsun’un 4 ilçesinde 70 bin lira değerinde malzeme hırsızlığından dolayı adliyeye sevk edilen 11 kişiden 5’i tutuklandı

Samsun’un Çarşamba, Tekkeköy, Kavak ve Ayvacık ilçelerinde polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde 15 Mayıs 2018 ile 31 Ocak 2019 tarihleri arasında meydana gelen 14 faili meçhul iş yerinden hırsızlık, evden hırsızlık, otodan hırsızlık, açıktan hırsızlık, mala zarar verme ve suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi olaylarıyla ilgili 11 kişi gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalanan şüphelilerin toplam değeri yaklaşık 70 bin lira olan silah, fındık, ceviz, su motoru, dinamo, hızar testere, mazot, kablo, av tüfeği, bisiklet, akü, içki, bakır mutfak gereçleri, LCD TV ve sigara çaldıkları ortaya çıktı. Polis olayla ilgili Y.E.I, O.Y, A.F.B. ve M.Ş.’yi Samsun il merkezinde, V.A, Ö.D, C.K, S.A, E.Y, A.C.D. ve O.K.’yi ise Çarşamba ilçesinde yakaladı.

5 kişi tutuklandı
Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 6 adet av tüfeği, 5 adet kurusıkı tabanca, 6 adet ağaç kesme motoru, 2 adet ot biçme motoru, 2 adet matkap, 1 adet spiral, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet LCD TV, 2 adet keski, 2 adet tornavida, 1 adet kerpeten ve 3 adet eldiven ele geçirildi. 4 adet televizyon, 1 adet av tüfeği ve 1 adet ot biçme motoru ise müştekileri tespit edilerek teslim edildi. Gözaltında bulunan 11 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından ekiplerce Çarşamba Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan A.F.B., E.Y., O.K., A.C.D., V.A., S.A. savcılıkça serbest bırakılırken, Y.E.I., Ö.D., O.Y., C.K. ve M.Ş. mahkemece tutuklandı.

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