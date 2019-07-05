Hırsızlık parasıyla lüks villa alıp bodrum katında parti yapmışlar

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de ikametlere girerek hırsızlık yaptıkları ileri sürülen zanlıların elde ettikleri paralarla iki katlı lüks bir villa satın aldıkları, binanın bodrum katını ise eğlence mekanı haline getirip parti düzenledikleri belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Osmaniye ve çevre illerde ikametlerden hırsızlık olaylarının artması üzerine araştırma başlattı.

2 ayrı ikametten 50 bin liralık ziynet ve 1 tabancanın çalınması üzerine ekipler, bölgedeki 40 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek zanlıları tespit etti.

Biri iki katlı lüks bir villa olmak üzere 4 ayrı adrese özel harekat polisleriyle operasyon düzenleyen ekipler, biri hamile 4'ü kadının bulunduğu 8 zanlıyı gözaltına aldı.

Yapılan araştırmada, çete üyesi kadınların kiralık araçlar ile evlerden alınarak belirlenen mahallelere götürüldüğü, buralarda ikametlerin kapılarının adres sorma, dilenme ya da başka bahanelerle çalındığı, içeride kimsenin olmadığı anlaşılan evlerin kapı göbeklerinin kırılarak içeriye girildiği tespit edildi.