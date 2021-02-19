HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hırsızlık sonrasında çıkan korona vakaları mahalleyi karıştırdı

Hırsızlık sonrasında çıkan korona vakaları mahalleyi karıştırdı

19.02.2021 15:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te bir süre önce hırsızlık olayının meydana geldiği mahallede, olayın ardından mahallede yaşayanların yarısına korona virüs testi yapıldı.

Gaziantep’te bir süre önce hırsızlık olayının meydana geldiği mahallede, olayın ardından mahallede yaşayanların yarısına korona virüs testi yapıldı. Test yapılan 87 kişiden 2’sinde mutasyonlu olmak üzere 11 kişide korona virüs tespit edilirken vakalara sebep olduğu düşünülen hırsızı ise hem jandarma hem de sağlık ekipleri arıyor.
Gaziantep’in Nizip İlçesinde bulunan Samandöken Mahallesinde bir süre önce bir evden hırsızlık meydana geldi. Hırsızlık olayının ardından bir kaç kez ev sahiplerinin ihtiyaçlarını sormak için ziyaret eden mahalle muhtarı Bülent Canpolat, bir süre sonra ise hırsızlık olayının mağduru ev sahiplerinden birini hastane gördü. Gördüğü şahsın korona virüs testi yapıldığını öğrenen Muhtar Canpolat, bir süre sonra kendisinde ve bazı mahallelide artan şikayetler üzerine, İlçe sağlık müdürlüğü ekiplerini arayarak, yardım istedi. Ekipler, mahallenin yarısından fazlasına korona virüs testi yaptı. Test sonuçlarında ise 2 kişide mutasyonlu olmak üzere toplam 11 kişide korona virüs tespit edildi.

Hırsız hem adalet hem de sağlık için aranıyor
Hırsızlık olayının ardından jandarmanın peşine düştüğü hırsızın bulunması, mahallede artan vakaların üzerine daha da büyük önem taşımaya başladı. Sağlık ekipleri de hırsızın kimliğinin belirlenebilmesi ve test korona virüs testi yapılabilmesi için jandarmadan gelecek haberi bekliyor.

Mahalle karantinaya alındı
Alınan test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine mahallede Nizip İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 19.02.2021-04.03.2021 tarihleri arasında karantina uygulanması kararı alındı. 14 gün sürecek karantina nedeniyle bölgeye giden jandarma ekipleri mahallede gereken prosedürü uygulamaya başladı. Jandarma ekipleri, korona virüs bulunanların yaşadığı evlere karantina uyarısının yer aldığı kağıtlar asarken, mahallede devriye atarak test sonuçları pozitif çıkan insanların evlerinden çıkmamalarını istiyor.

Mahalle giriş çıkışları toprak ile kapatıldı
Ekipler mahalle giriş ve çıkışlarına şerit çekerken araç girişinin önlenmesi için yola toprak döküldü. mahalle girişinde bekleyen jandarma ekipleri tarafından mahalleye kimsenin girmesine izin verilmezken, kimsenin de dışarıya çıkmasına müsade edilmiyor.
Öte yandan mahalledeki camiden ise çıkan korona virüs vakaları ile ilgili anonslar yapılarak, maske, sosyal mesafe ve hijyen gibi kurullara riayet edilmesi konusunda uyarılarda bulunuluyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
AUZEF kayıt yenileme tarihi belli oldu!AUZEF kayıt yenileme tarihi belli oldu!
Çekilen aracım nerede, hangi otoparkta? Çekilen aracım nerede, hangi otoparkta?
1/

En Çok Okunan Haberler

Kadın müşteriler kokudan rahatsız oldu! İki taksici gözaltında

Kadın müşteriler kokudan rahatsız oldu! İki taksici gözaltında

Kısa Çalışma Ödeneği uzatılması Resmi Gazete'de!

Kısa Çalışma Ödeneği uzatılması Resmi Gazete'de!

Peru'da polisten skandal hareket! Görevden alındı

Peru'da polisten skandal hareket! Görevden alındı

Rengi 'mavi' olan ilde kısıtlamalar kalkacak!

Rengi 'mavi' olan ilde kısıtlamalar kalkacak!

Usta oyuncudan 'kıro'çıkışı!

Usta oyuncudan 'kıro'çıkışı!

Dünyayı heyecanlandıran açıklama: Biz hazırız!

Dünyayı heyecanlandıran açıklama: Biz hazırız!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

Diğer Haberler

Son Dakika: Trabzon'da yeni yasak kararı! Nüfusa oranla koronavirüs vaka sayısı dikkat çekmişti

Giresun'un ardından Trabzon'da da yeni yasak kararı

Film gibi olay! 15 dakika ömrü kalmıştı, mucize eseri hayata tutundu

Film gibi olay! 15 dakika ömrü kalmıştı, mucize eseri hayata tutundu

AUZEF 2. dönem kayıt yenileme tarihi 2021: AUZEF kayıt yenileme ücreti ne kadar? AUZEF kayıt yenileme ne zaman yapılacak?

AUZEF kayıt yenileme tarihi belli oldu!

Son Dakika: Mars'taki Jezero Krateri ile Salda'nın benzerliğiyle ilgili flaş açıklama

Mars yüzeyi ile ile Salda'nın benzerliğiyle ilgili flaş açıklama

Adana'da korkunç olay! Eşi tarafından odaya kilitlenip darbedilen kadın balkondan aşağı düştü

Adana'da korkunç olay!

Bursa'da intihar eden doktorla ilgili yeni gelişme! Çok yönlü soruşturma başlatıldı

Ölüm uykusuna dalarak intihar eden doktorla ilgili yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.