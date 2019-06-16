Hırsızlık suçlarından 25 yıl hapis cezası bulunan şahıs dolmuşta yakalandı

Konya’da 5 hırsızlık suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve bir yıldır aranan şahıs bindiği dolmuşta, dolmuşa müşteri gibi binen sivil giyimli polis tarafından yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Şubeye bağlı ekipler, çeşitli suçlardan 43 dosyası bulunan, 5 hırsızlık suçundan aranması ve 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Bayram A.’yı (20) yakalamak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 yıldır aranan Bayram A.’nın yakalanabilmesi için özel ekip kuruldu. Şahsın gidebileceği adresleri incelemeye alan polis, Bayram A.’yı Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesinden şehir merkezine gitmek için dolmuşa bindiğini tespit etti. Sivil giyimli polis memurlarından biri, şüphelinin bindiği dolmuşa müşteri gibi binerek şahsı takibe aldı. Ekip aracıyla da takip edilen dolmuş, kontrollü olarak durdurularak şüpheli Bayram A. gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Bayram A., işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



