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Hırsızlık suçundan 6,5 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 16:30 | Son Güncelleme

Samsun’da hırsızlık suçundan hakkında 6,5 yıl hapis cezası bulunan bir kişi jandarma tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Büyüklü Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş toplam 6 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.S.T.’yi (30) Samsun’un Tekkeköy ilçesi Büyüklü Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı.

Hırsızlık suçundan 6,5 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Samsun’da hırsızlık suçundan hakkında 6,5 yıl hapis cezası bulunan bir kişi jandarma tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Büyüklü Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş toplam 6 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.S.T.’yi (30) Samsun’un Tekkeköy ilçesi Büyüklü Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edilen M.S.T. adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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