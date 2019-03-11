HABER

'Hırsızlık' suçundan aranan 2 hükümlü gardıroptaki gizli bölmede yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 15:54 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, 'hırsızlık' suçlarından 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Halise T.

'Hırsızlık' suçundan aranan 2 hükümlü gardıroptaki gizli bölmede yakalandı

Olcay DÜZGÜN- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, 'hırsızlık' suçlarından 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Halise T. (30) ile aynı suçtan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan arkadaşı Emre A. (33), yatak odasında gardırop arkasına yaptırdıkları gizli bölmede yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Şube Amirliği ekipleri, haklarında hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan Halise T. ve Emre A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. İki hükümlünün, merkez Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi'ndeki 2 katlı evde yaşadığı belirlendi. Eve baskın düzenleyen ekipler, ikinci kattaki yatak odasında bulunan gardırobun kapağını açınca, gizli bölme olduğunu gördü. Gizli bölmenin de kapağını açan polis, Halise T. ve Emre A.'yı saklanırken yakaladı. Gözaltına alınan ikili emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

'Hırsızlık' suçundan aranan 2 hükümlü gardıroptaki gizli bölmede yakalandı'Hırsızlık' suçundan aranan 2 hükümlü gardıroptaki gizli bölmede yakalandı

Sağlığa zararlı mı? Canan Karatay'dan olay çiğköfte yorumu Sağlığa zararlı mı? Canan Karatay'dan olay çiğköfte yorumu
Motosikletiyle kamyonete çarpan sürücü hayatını kaybettiMotosikletiyle kamyonete çarpan sürücü hayatını kaybetti
Bir ay önce bıçaklayan kişiyi pompalı tüfekle vurdu (2)Bir ay önce bıçaklayan kişiyi pompalı tüfekle vurdu (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

AK Parti'den 'Ezan'a saygısızlık' iddiaları hakkında açıklama

AK Parti'den 'Ezan'a saygısızlık' iddiaları hakkında açıklama

31 Mart yerel seçimi oy pusulaları belli oldu!

31 Mart yerel seçimi oy pusulaları belli oldu!

Mansur Yavaş'tan Ömer Çelik'in açıklamalarına jet yanıt

Mansur Yavaş'tan Ömer Çelik'in açıklamalarına jet yanıt

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Minik Ege'nin hayatını kabusa çeviren olayın detayları ortaya çıktı

Minik Ege'ye ne oldu? Ayrıntılar ortaya çıktı

Polisleri taşıyan midibüs ile minibüs çarpıştı: 2 ölü 15 yaralı

Polisleri taşıyan midibüs kaza yaptı! 2 ölü 15 yaralı

Her satırı iğrenç! Oyunları böyle ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Oyunları böyle ortaya çıktı

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL vereceğim' dedi, olanlar oldu!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Antalya'da dev köpek balığı yakalandı! Şaşkına döndüler: Bu tür çok nadir

Antalya'da yakalandı! Şaşkına döndüler: Bu tür çok nadir

Bursa'da eş zamanlı operasyon! Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit etti!

Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit edildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.