HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hırsızlık suçundan aranan alkollü sürücü, polisten 30 kilometre kaçabildi

Hırsızlık suçundan aranan alkollü sürücü, polisten 30 kilometre kaçabildi

11.02.2021 02:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü, 30 kilometre kovalamaca sonrası yakalandı.

Denizli’de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü, 30 kilometre kovalamaca sonrası yakalandı. Yakalanacağını anlayan yolcu bölümünde bulunan bayan hızla kaçmaya çalışırken ekipler tarafından fazla uzaklaşmadan gözaltına alındı. Şoförün daha önce hırsızlık olayına karıştığı öğrenilirken jandarma ve polis ekipleri tarafından arandığı ortaya çıktı.

Olay, Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri denetim noktasında kontrol yaparken 61 AAZ 035 plakalı araçtan şüphelenerek durdurmak istedi. Aracın sürücüsü olan 24 yaşındaki Mehmet D. polisin dur ihtarına uymayarak yanında bulunan 21 yaşındaki Vesile M. ile beraber kaçmaya başladı. Polis ekipleri şüphelilerin kaçması üzerine harekete geçerek kaçan aracı yakalamaya çalıştı. Bir çok polis ekibini peşine takan Mehmet D. yapılan ikazlara rağmen kırmızı ışıklardan geçip durmayarak 30 kilometre boyunca kaçtı. Sonrasında köşeye sıkışan araç polis ekipleri tarafından yakalandı. Yolcu konumunda bulunan şüphelilerden Vesile M. yakalanacağını anlayınca aracı terk edip yaya bir şekilde kaçmaya başladı. Ekipler Vesile M.’yi fazla uzaklaşmadan bir evin bahçesinde yakaladı.

Daha önceden de polisten kaçıp hırsızlık olayına karıştığı ortaya çıktı

Şüphelilerin yapılan kimlik sorgusunda ise Mehmet D.’nin daha önceden birçok hırsızlık olayına karıştığı ve ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçtığı öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından da aranan sürücü Mehmet T.’ye ifadesi alınmak üzere Vesile M. ile beraber gözaltına alındı. Her iki şüpheliye de sokağa çıkma kısıtlamasından, maske takmamaktan, polisin dur ihtarına uymamaktan cezai işlem uygulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla'da bir ilk: Şans eseri 'ölümsüzlük mantarı' buldu! Kilosu dudak uçuklatıyor Muğla'da bir ilk: Şans eseri 'ölümsüzlük mantarı' buldu! Kilosu dudak uçuklatıyor
Hollanda'da koronavirüs tedavisi gören Türk vatandaşı Türkiye'ye nakledildiHollanda'da koronavirüs tedavisi gören Türk vatandaşı Türkiye'ye nakledildi
Mektup yazarken nelere dikkat edilmeli?Mektup yazarken nelere dikkat edilmeli?
1/

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte 10 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte 10 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

MSB acı haberi duyurdu: 2 askerimiz şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: 2 askerimiz şehit oldu

İbo Show'da kriz! Usta sanatçılar yer kapmak için birbiriyle yarıştı

İbo Show'da kriz! Usta sanatçılar yer kapmak için birbiriyle yarıştı

Gram altında orta vadede hedef 485 TL!

Gram altında orta vadede hedef 485 TL!

ABD'den S-400 ve yaptırım açıklaması

ABD'den S-400 ve yaptırım açıklaması

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Diğer Haberler

Mete Yarar, Pençe Kartal-2'yi canlı yayında anlattı: Dünyanın en zor harekatı

Mete Yarar canlı yayında anlattı: Dünyanın en zor harekatı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan çok sert açıklama: Rumlar Maraş’ı unutsun

Oktay'dan çok sert açıklama: Rumlar Maraş’ı unutsun

Hollanda'da koronavirüs tedavisi gören Türk vatandaşı Türkiye'ye nakledildi

Hollanda'da koronavirüs tedavisi gören Türk vatandaşı Türkiye'ye nakledildi

Son dakika! MSB: Pençe Kartal-2 harekatında 2 asker şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: 2 askerimiz şehit oldu

Otoyolda can pazarı! Kağıt gibi ayrılan bu araçtan sağ kurtuldu

Otoyolda can pazarı! Kağıt gibi ayrılan bu araçtan sağ kurtuldu

Akdeniz’de nadir görülen ‘ay balığı’ Adana’da ağlara takıldı

Akdeniz’de nadir görülen ‘ay balığı’ Adana’da ağlara takıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.