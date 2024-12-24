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Hırsızlık suçuyla girdikleri cezaevinden izinli çıkıp tekrar hırsızlık yaptılar! Alem Yapmaya giderken...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
24.12.2024 09:47
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Bursa'da cezaevine hırsızlık suçundan giren 2 şüpheli, izne çıktıklarında yine ilk iş olarak hırsızlık yaptı. 2 araç çalıp kayıplara karışan şüpheliyi tespit eden ekipler, şahısları alem yapmaya giderken yakaladı.

Hırsızlık suçuyla girdikleri cezaevinden izinli çıkıp tekrar hırsızlık yaptılar! Alem Yapmaya giderken...

Bursa'da 19 suç kaydı bulunan İ.M. (22) ile 13 ayrı dosyadan suç kaydı bulunan H.B. (22) girdiği cezaevinden izne çıktı. Cezaevinde akıllanmayan iki arkadaş yine rahat durmadı.

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KAYIPLARA KARIŞMAYA ÇALIŞTILAR

2 şüpheli, Nilüfer ilçesinde bir sitenin bahçesinden ATV, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesinden ise Tofaş marka otomobil çalıp kayıplara karıştı. Mağdur araç sahipleri ise hemen 112 ekiplerine ulaştı. İhbar üzerine Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

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ALEM YAPMAYA GİDİYORLARMIŞ

2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, İ.M. ve arkadaşı H.B.'yi güvenlik kameralarından tespit etti. 2 şüphelinin izinli çıktığını tespit eden ekipler, bir operasyon daha yaptı. 2 şüpheli Bursa'dan çıkmak üzereyken yakalanırken, emniyette ifadesi alınan iki arkadaşım alem yapmaya gittiği öğrenildi.

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İşlemlerinin ardından sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anları ise kameraya anbean yansıdı.

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(İHA)

Anahtar Kelimeler:
cezaevi Bursa hırsızlık
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