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Hırsızlık şüphelilerden adliye yolunda ilginç sözler

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 15:21 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da kamyonetleriyle iş yerlerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edilirken birbirinden ilginç sözler söyledi.

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL(DHA)- İSTANBUL'da kamyonetleriyle iş yerlerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edilirken birbirinden ilginç sözler söyledi.

Sultanbeyli, Pendik, Maltepe, Esenyurt ve Başakşehir'de 1 Ağustos- 10 Eylül arası 20 iş yerinden hırsızlık yapan şüphelilerin tekstil ve gıda ürünleri çalarak piyasa değeri altında sattıkları tespit edildi. Şüphelilerin kapalı kasa kamyonetlerine çalıntı plaka taktıkları öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından geçtiğimiz gün yakalandı.

Gözaltına alınan K.B, T.B., O.S., A.S ve F.A bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken ilginç sözler sarf etti. Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'nün merdivenlerinden polisler arasında çıkarılan şüphelilerden her biri birbirinden ilginç sözler söyledi. Şüphelilerden biri, "Hayaller Paris yaşamlar Somali" derken bir başka şüpheli ise "Ulaşabileceğimiz en büyük tepe Gayrettepe" dedi. Şüphelilerin sözleri gülüşmelere neden oldu.

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