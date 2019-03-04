HABER

Hırsızlık şüphelileri 133 saatlik kamera görüntüsü izlenerek yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 17:55 | Son Güncelleme

BİLECİK’te girdikleri evden 35 bin liralık ziynet eşyası çalan 4 şüpheli, polis ekiplerinin 58 farklı noktadaki 133 saatlik kamera görüntüsü incelemesinin ardından kimlikleri tespit edilerek yakalandı.

Hırsızlık şüphelileri 133 saatlik kamera görüntüsü izlenerek yakalandı

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- BİLECİK’te girdikleri evden 35 bin liralık ziynet eşyası çalan 4 şüpheli, polis ekiplerinin 58 farklı noktadaki 133 saatlik kamera görüntüsü incelemesinin ardından kimlikleri tespit edilerek yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, geçen 22 Şubat günü Bahçelievler Mahallesi’ndeki evden 35 bin liralık ziynet eşyasının çalındığı ihbarıyla harekete geçti. Mahalledeki 58 noktadan Mobese ve güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri yaklaşık 133 saatlik görüntü kayıtlarından şüphelilerin kaçtığı araç plakasını ve kimliklerini tespit etti. İkisi kadın 4 şüphelinin aracının dün Kütahya yolunda olduğunun belirlenmesi üzerine düzenlenen operasyon kapsamında polis ekipleri otomobili durduruldu. İçindeki şüpheliler O.G., V.B., M.Ç. ve K.G. gözaltına alındı. Bilecik Emniyet Müdürlüğü’nde ifade işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, Bilecik Adliyesi’ne sevk edildi. Polis, araçta ve üzerlerinde bulunamayan ziynet eşyaları için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Hırsızlık şüphelileri 133 saatlik kamera görüntüsü izlenerek yakalandıHırsızlık şüphelileri 133 saatlik kamera görüntüsü izlenerek yakalandıHırsızlık şüphelileri 133 saatlik kamera görüntüsü izlenerek yakalandı

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Batman'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralıBatman'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
Demir hırsızlarını sivil jandarma kıskıvrak yakaladıDemir hırsızlarını sivil jandarma kıskıvrak yakaladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Demet Şener'in alacağı nafaka belli oldu

Demet Şener'in alacağı nafaka belli oldu

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangını çıkaran caninin ifadesi ortaya çıktı! Böyle görüntülendi

O cani Beyoğlu'nda böyle görüntülendi

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Bursa'da genç kadın kendisini 4. kattan aşağı attı

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

İstanbul'da kan donduran cinayet

İstanbul'da kan donduran olay!

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Adana'da rezidansın 11. katından düşen kadın hayatını kaybetti

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.