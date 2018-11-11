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Hırsızlık şüphelileri adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 11.11.2018 12:58 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de otomobil çalıp, 6 otomobilden de çeşitli cihazlar çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık şüphelileri adliyede

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de otomobil çalıp, 6 otomobilden de çeşitli cihazlar çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 15- 30 Ekim 2018 tarihleri arasında çeşitli semtlerde park halindeki 1 otomobili çalıp, 6 otomobilden de ses sistemleri, oto teybi, amfi, matkap ve arazi tarama cihazı çalan şüphelileri belirlemek için çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. Ekipler, V.E. adlı kişinin üzerine kayıtlı olan gri renkli bir otomobille çeşitli semtlere gidip hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin U.T. (29), D.E. (26) ve M.C.(24) olduğunu belirledi. 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin sanayi çarşısındaki işyerlerine sattıkları çalıntı cihazlar sahiplerine teslim edildi. Şüphelilerden çalıntı eşya satın alan F.E., İ.D. ve F.Ç. ile hırsızlık olaylarına gidilen gri renkli otomobilin sahibi V.E. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Hırsızlık şüphelileri U.T., D.E. ve M.C. yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

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Hırsızlık şüphelileri adliyedeHırsızlık şüphelileri adliyedeHırsızlık şüphelileri adliyedeHırsızlık şüphelileri adliyede

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