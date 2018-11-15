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Hırsızlık şüphelileri adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 13:00 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de kamyon ve iş makinelerinden mazot çaldıkları iddiasıyla aranan 4 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık şüphelileri adliyede

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de kamyon ve iş makinelerinden mazot çaldıkları iddiasıyla aranan 4 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.
13 Kasım'da Orhangazi Mahallesi'nde 2 kamyon ve 2 iş makinesinden mazot çaldıkları iddia edilen 4 şüphelinin, incelenen güvenlik kameraları görüntülerinde hırsızlık olaylarını Kütahya iline tescilli bir minibüs ile gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüpheliler; R.E. (40), A.E. (41), İ.M. (41) ve S.İ. (38) olayda kullandıkları minibüs ile birlikte Kütahya'da yakalanıp, Eskişehir'e getirilerek adliyeye sevk edildi.
Polis ekiplerinin minibüs içerisinde yaptığı aramada 10 bin lira değerinde inşaat malzemeleri bulundu. Malzelemelerin Kızıninler Mahallesi yolu üzerindeki TEİAŞ Kütahya 6'ncı Bölge Müdürlüğü yüksek gerilim hattı inşaatından çalındığı belirlendi.

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Hırsızlık şüphelileri adliyedeHırsızlık şüphelileri adliyede

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