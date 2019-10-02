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Hırsızlık şüphelileri adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 11:12 | Son Güncelleme

Gaziantep’te iş yerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık şüphelileri adliyede

Gaziantep’te iş yerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Olay, Şehitkamil ilçesindeki bir restoranda geçtiğimiz Cumartesi sabahı meydana geldi. Restorandan hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, iş yerinden 2 LCD televizyon ve bir dizüstü bilgisayar çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada M.E.K. ve Y.P. çaldıkları eşyalarla yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hırsızlık şüphelileri, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, iş yerindeki hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hırsızlık şüphelileri adliyede

Hırsızlık şüphelileri adliyede

Hırsızlık şüphelileri adliyede

Hırsızlık şüphelileri adliyede

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