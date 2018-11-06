Hırsızlık şüphelileri jandarma ile çatıştı: 1 ölü

Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA)- BURDUR'un Bucak ilçesindeki çimento fabrikasına hırsızlık amacıyla gelen grupla, jandarma arasında çıkan çatışmada, 1 şüpheli öldü.

Bucak ilçesine bağlı Kızılkaya beldesinde faaliyet gösteren As Çimento Fabrikası'ndan hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri bölgeye gitti. Ekipler, hırsızların tekrar gelebileceği ihtimali üzerine fabrikada önlem aldı. Ekipler, saat 21.30 sıralarında yaklaşık 12-13 kişilik bir grubun geldiğini gördü. Jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Şüpheliler, jandarmayı fark edip, ateş açtı. Jandarmanın da karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada, 1 şüpheli öldü.

Ölen kişinin kimliğinin belirlenmesi ve kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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