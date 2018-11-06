Hırsızlık şüphelileri jandarma ile çatıştı: 1 ölü

Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA)- BURDUR'un Bucak ilçesindeki çimento fabrikasına hırsızlık amacıyla gelen grupla, jandarma arasında çıkan çatışmada, 1 şüpheli öldü. Bucak ilçesine bağlı Kızılkaya beldesinde faaliyet gösteren As Çimento Fabrikası'ndan hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri bölgeye gitti. Ekipler, hırsızların tekrar gelebileceği ihtimali üzerine fabrikada önlem aldı. Ekipler, saat 21.30 sıralarında yaklaşık 12-13 kişilik bir grubun geldiğini gördü. Jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Şüpheliler, jandarmayı fark edip, ateş açtı. Jandarmanın da karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada, 1 şüpheli öldü. Ölen kişinin kimliğinin belirlenmesi ve kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
CHP'li belediye başkanı istifa etti
Fatih Portakal'dan canlı yayında şok itiraf!
Sonbaharda benzersiz güzellik! Doğaseverler buraya akın ediyor
AK Parti seçim öncesi temayül yoklaması yapacak!
En acı an! O manzarayı görmeye yüreği dayanmadı
SMS kullanımı tarih oluyor!
Açıklamaları olay olmuştu! Ahmet Hakan'dan AK Partili Yusuf Başer'e tepki
Gürcistan'da korkutan deprem! 5.0 ile sallandılar
Rusya ve ABD uçakları Karadeniz'de karşı karşıya geldi! Gergin anlar!
Masaj koltuğuna oturmadan bir kez daha düşünün
Okuyucu Yorumları 0 yorum