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Hırsızlık şüphelileri jandarma ile çatıştı: 1 ölü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 12:55 | Son Güncelleme

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı, Bucak ilçesinde çimento fabrikasına hırsızlık amacıyla gelen grupla, jandarma arasında çıkan, 1 şüphelinin öldüğü çatışmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI
Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı, Bucak ilçesinde çimento fabrikasına hırsızlık amacıyla gelen grupla, jandarma arasında çıkan, 1 şüphelinin öldüğü çatışmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı imzasıyla yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"05/11/2018 tarihinde saat 20.00 sıralarında ilimiz Bucak ilçesi Kızılkaya beldesinde bulunan AS Çimento Fabrikası ve çevresinde haberleşme ve enerji bakım kablosu hırsızlığı olayının haber alınması üzerine Bucak Jandarma Komutanlığı personeli tarafından olay yerine intikal edildiğinde, olay yerinde bulunan yaklaşık 10- 12 kişilik şüpheli grubun jandarma personeline ateş ederek, dağlık alana doğru kaçtıkları ve jandarma personelinin de ateşle karşılık vermesi neticesinde fabrikaya yaklaşık 1- 1,5 kilometre uzaklıkta bulunan dağlık alanda şüphelilerden 1995 doğumlu M.T.'nin ölü olarak ele geçirildiği tespit edilmiştir. Diğer şüphelilerin yakalanmasına ve meydana gelen ölüm olayına ilişkin soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir."

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