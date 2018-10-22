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Hırsızlık şüphelileri, kiralık otomobille kaza yapınca yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 11:13 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, hırsızlık yapmak için kiralık otomobille markete gelen ve apartman sakini tarafından fark edilen 3 kişi, polisten kaçmaya çalışırken, kaza yaptı.

Hırsızlık şüphelileri, kiralık otomobille kaza yapınca yakalandı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, hırsızlık yapmak için kiralık otomobille markete gelen ve apartman sakini tarafından fark edilen 3 kişi, polisten kaçmaya çalışırken, kaza yaptı. Şüpheliler, gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada tabanca, tüfek ve hırsızlıkta kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Olay, gece saatlerinde, Nusratiye Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'dan kiraladıkları 34 LV 3170 plakalı otomobille Çorlu'ya gelen 3 kişi, araçtan inip, R.S.'ye ait marketin demir parmaklıklarını demir makasıyla keserken, apartman sakini tarafından görüldü. Fark edildiğini anlayan 3 kişi, otomobile binip, kaçmaya başladı. Plakayı not alan apartman sakini, polise haber verdi. Otomobili takibe alan polis ekipleri, Omurtak Caddesi üzerinde "Dur" ihtarında bulundu. Uyarıyı dikkate almayıp, kaçan sürücü ile polis ekipleri arasında bir süre kovalamaca oldu. Otomobil sürücüsü, bu sırada kaza yaptı. Ekipler, kazadan yara almadan kurtulan S.S., O.Ç. ve E.B.'yi gözaltına aldı. Kiralık olduğu belirlenen otomobilde yapılan aramada ise tabanca, av tüfeği, demir kesme makası, keser, balta, testere ile hırsızlıkta kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Hırsızlık şüphelileri, kiralık otomobille kaza yapınca yakalandıHırsızlık şüphelileri, kiralık otomobille kaza yapınca yakalandıHırsızlık şüphelileri, kiralık otomobille kaza yapınca yakalandı

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