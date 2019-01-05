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Hırsızlık şüphelileri kovalamacayla yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 11:40 | Son Güncelleme

Mersin'de birçok hırsızlık olayıyla ilgili aranan, "Cono Aşireti" olarak bilinen gruba mensup 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı

MERSİN (AA) - Mersin'de birçok hırsızlık olayının faili olarak aranan ve kovalamaca sonucu yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde son dönemlerde artan hırsızlık olaylarının ardından, "Cono Aşireti" olarak bilinen gruba mensup K.I. ve A.Z'yi takibe aldı.

Yaklaşık bir ay süren teknik ve fiziki takipte şüphelilerin, çalıntı plakaları araçlarına takarak, çok sayıda evden değerli eşya ile ahırlardan hayvan çaldıkları tespit edildi.

Güvenlik kameraları incelemelerinde de şüphelilerin 13 hırsızlık olayının faili olduğunu belirleyen polis ekipleri, Akdeniz ilçesinde sahte plakalı araçta görülen K.I. ve A.Z'nin yakalanması için operasyon başlattı.

Aracı takibe alan polis ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayan zanlılar, kaçmaya başladı.

Kovalamaca sırasında araçlarını bırakarak yaya olarak kaçmaya çalışan iki şüpheli, kısa sürede yakalandı. Düşerek ayağını kıran şüphelilerden A.Z. hastaneye kaldırıldı.

Tedavileri ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.I. tutuklandı, A.Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Cono Aşireti hırsızlık iddiası Mersin

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