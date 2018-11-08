Hırsızlık şüphelileri, kucaklarında bebekleriyle adliyeye sevk edildi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen 14 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli kadınlardan bazıları kucaklarındaki bebeklerle adliyeye sevk edilirken, bir zanlı da kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Akşam hangi kanaldayız abi?" diye seslendi. Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği, Kayseri'de evlerin kapı kilitlerini kırarak içeri girip hırsızlık yaptıkları belirlenen şüphelilerin bulunduğu 20 adrese, 30 polisle baskın düzenledi. 4 evden ziynet eşyası ve para çaldığı iddia edilen 10'u kadın, 14 şüpheli, gözaltına alındı. Sorgusu tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheli kadınlardan bazıları kucaklarındaki bebeklerle adliyeye çıkarıldı. Bir zanlı da kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Akşam hangi kanaldayız abi?" diye sordu. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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