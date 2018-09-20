Hırsızlık şüphelileri kurban almak için yaptık

Mithat ABAKAN MANAVGAT(Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki çeşitli otellerden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheliler Ali İhsan M. ve Halil İbrahim C. jandarmanın çalışması sonucu yakalandı. Sorguda, Ailelerimizin kurban alacak maddi imkanı yoktu. Onlara kurban almak için hırsızlık yaptık diyen 2 şüpheli tutuklandı.Manavgat'ın Kızılot bölgesindeki bazı otellerin odalarında meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili olarak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Şüphelilerin Kızılot 3 ayrı otelde 7 defa odalardan hırsızlık yaptıkları ayrıca 1 otel yakınında da motosiklet çaldıkları belirlendi. Çalışma sonucunda hırsızlık olaylarını Ali İhsan M. ve Halil İbrahim C.'nin yaptığı tespit edildi. Otellerin güvenlik kameralarının incelenmesinde, şüphelilerin, sahil kesiminde güvenlik görevlilerinin dikkatinin dağıldığı sırada otellere girdikleri belirlendi. Otele giren hırsızların bir süre normal tatilciymiş gibi dolaştıkları, ardından katlara çıkarak odaların kapılarını yokladıkları, kapıların açılması durumunda odalara girerek tatilcilerin değerli eşyalarını aldıkları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin yakalanmamak için yüzlerini gizledikleri görüldü. Çalışmalarını yoğunlaştıran Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Ali İhsan M. ve Halil İbrahim C.'nin Kemer'de bir otelde işe başladığını tespit etti. Otelde gözaltına alınarak Manavgat'a getirilen şüpheliler jandarmada ifade verdi. Şüpheliler ifadelerinde hırsızlıkları kabul ederek, Ailelerimiz fakir, kurban alacak paramız yoktu. Bu nedenle otellere girerek onlara kurban almak için hırsızlık yaptık dedi. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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