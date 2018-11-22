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Hırsızlık şüphelileri, markette para ödemeyince yakalandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.11.2018 12:28 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da 4 ayrı işyerine girerek hırsızlık yaptığı belirtilen 2 şüpheli, ertesi gün bir marketten alışveriş yapıp, para ödemeden kaçarken polis tarafından yakalandı.

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)- KÜTAHYA'da 4 ayrı işyerine girerek hırsızlık yaptığı belirtilen 2 şüpheli, ertesi gün bir marketten alışveriş yapıp, para ödemeden kaçarken polis tarafından yakalandı. Sanayi Sitesi 31'inci Sokak'taki 2 büfe ve 2 lokantaya giren 2 şüpheli; televizyon, oto teybi, bıçak, sigara ve para çalarak kaçtı. Şüphelilerin hırsızlık anları işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Sabah, dükkanlarına gelen iş yeri sahipleri durumu polise bildirdi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerinin güvenlik kameralarından şüphelileri tespit etmek için çalışma başlattı. Ertesi gün, Adnan Menderes Caddesi'nde bir markete giren eli bıçaklı 2 kişinin kasiyeri korkutup, alışveriş yaptıktan sonra para ödemeden kaçtıkları ihbarını alan polis ekipleri, olay yerine giderek çok sayıda suç kayıtları bulunan Y.A.(21) ve İ.K.(20)'yi yakaladı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında önceki gün Sanayi Sitesi'nde meydana gelen hırsızlık olayında çalınan ve güvenlik kameralarına da yansıyan bıçak çıktı. Suçlarını itiraf eden Y.A. ve İ.K. çaldıkları malzemelerin yerini polise gösterdi. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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