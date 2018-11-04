Hırsızlık şüphelileri suçüstü yakalandı

Satılmış AKKAŞ AFYONKARAHİSAR, (DHA) TÜRKİYE'nin birçok şehrinde hırsızlık yaptığı tespit edilen ve bir süredir aranan A.D.(19) ve A.K.(41), Afyonkarahisar'da polis tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin apartmanların dışındaki borulardan tırmanarak dairelere girerek hırsızlık yaptığı belirlendi. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Kocatepe Mahallesi'nde bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede hırsızlık yaptığı belirlenen A.D. ve A.K.'yi suçüstü yakaladı. Apartmanın dışındaki borulardan tırmanarak daireye çıktığı tespit edilen 2 şüpheli sahte kimlik verdikleri polisin elinden kaçarak kurtulmaya çalıştı. Yaşanan kısa kovalamacanın ardından yakalanan A.D. ve A.K. polis merkezine götürüldü. Yaşanan kovalamacada bir polis memurunun da yaralandığı belirtildi. İfadeleri alınan A.D. ve A.K.'nin Türkiye'nin çeşitli illerinde benzer yöntemlerle hırsızlık yaptığı ve yaklaşık 2 aydır arandığı ortaya çıktı. Haklarında hazırlanan 15 ayrı dosyayla birlikte 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.K.'nin sol kolunun alçıda olduğu görüldü.

