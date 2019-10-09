Hırsızlık şüphelileri teknik takip sonucu yakayı ele verdi

Gaziantep’te bir aracı çalan şahıs ile başka bir araçtan hırsızlık yapan şahıs, teknik takip sonucu yakalandı. Yakalanan 3 şahıs işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilk olay Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, 27 EG 017 plakalı bir aracı çaldığı belirlenen Ö.K. isimli şahıs ile ona yardım ettiği saptanan Y.G. isimli şahıs güvenlik kameralarınca tespit edildi. Şüpheli şahıslardan Ö.K. 27 BK 272 plakalı aracı ile seyir halinde iken tespit edildikten sonra takibe alınarak ’Dur’ ihtarında bulunuldu. Takip edildiğini anlayan ve polis ekiplerinin ’Dur’ ihtarına uymayan Ö.K. kaçmaya başladı. Şahıs, yaşanan kovalamaca sonucu Kepenek Mahallesi Şeyh Fettullah Cami civarında yakalandı. Ö.K.’ya yardım eden Y.G. isimli şahıs ise Seyrantepe Mahallesi’ndeki bir okul inşaatında yakalandı.

Yakalanan şahıslar yapılan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Şahinbey ilçesi Karagöz Mahallesi Gümrük Caddesi üzerindeki bir araçtan hırsızlık yapan B.Ç. yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak adli makamlara sevk edildi. B.Ç.’nin Karagöz Cami önündeki araçtan hırsızlık yapma anı ise çevredeki kameralara yansıdı.

