Hırsızlık şüphelileri yakalandı

Afyonkarahisar'da 4 ev ve 3 otomobilden hırsızlık yaptığı belirlenen 5 şüpheli polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri farklı günlerde 4 ev ve 3 otomobilden para, ziynet eşyası ve televizyon gibi değerli eşya çalan hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı. Olaylara karıştığı tespit edilen U.K. (18), E.Y. (22), E.B. (20), A.E.Y. (18) ve O.K. (15) gözaltına alındı. Polis merkezinde ifadeleri alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

