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Hırsızlık şüphelileri yakalanınca ‘spor yapıyoruz’ dedi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2020 10:12 | Son Güncelleme

Küçükçekmece'de bir evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 5 şüpheli, mahalle bekçilerini görünce kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu 5 kişi başka bir mahallede yakalandı. Yakalanan hırsızlık şüphelilerinden biri ‘spor yapıyorduk’ derken, başka biri ise ‘abim beni arıyordu, o yüzden koşuyordum’ diyerek kendilerini savundu.

Hırsızlık şüphelileri yakalanınca ‘spor yapıyoruz’ dedi

Olay, saat 06.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Caddesi ile Şehit Erdinç Duran Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, Söğütlüçeşme Mahallesindeki bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine mahalle bekçileri, ara sokaklarda çalışma başlattı. Kısa süre sonra ellerinde valizlerle 5 kişiyi gören bekçiler, şüphelileri durması için uyardı. ‘Dur’ ihtarına uymayan şüpheliler yanındaki valizlerle Halkalı Caddesinden İstasyon Mahallesine doğru kaçmaya başladı.

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Yaklaşık 20 dakikalık kovalamacanın sonucunda 5 şüpheli İstasyon Mahallesi Şehit Erdinç Duran Caddesi üzerinde yakalandı. Yakalanan hırsızlık şüphelilerinden biri ‘spor yapıyorduk’ derken, başka biri ise ‘abim beni arıyordu, o yüzden koşuyordum’ diyerek kendilerini savundu. Bekçiler, şüphelileri yakaladıktan sonra ellerini kelepçeleyerek, tellerle çevrili otluk alanda muhafaza altına aldı.

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BAŞKA YERDEN ÇALINAN 10 BİN TL DE BULUNDU

Şüphelilerin yakalanmasının ardından mahalle bekçileri, hırsızlar tarafından bir şeylerin atılıp atılmadığı öğrenmek için yakalanan alanın çevresinde arama gerçekleştirdi. Bekçiler, bir süre sonra otların içine saklanmış içi dolu çanta buldu. Çantayı kontrol eden ekipler, içinde 10 bin TL olduğunu gördü. Durum polis ekiplerine haber verildi. Yapılan çalışmalar sonucunda paranın Bakırköy Florya’daki bir aracın içinden çalındığı ve başka hırsızlarca buraya atıldığı öğrenildi.

Ekipler, daha sonra şahısları gözaltına aldı, içi para dolu iki çantayı da karakola götürdü. Olay hakkındaki inceleme sürüyor.

İHA

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