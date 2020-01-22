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  4. Hırsızlık şüphelileri, yanmayan fren lambasından bulundu

Hırsızlık şüphelileri, yanmayan fren lambasından bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 13:19 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Tavas ilçesindeki, 2 evden hırsızlık yapan 3 kişi, jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Tavas ilçesindeki, 2 evden hırsızlık yapan 3 kişi, jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı. Hırsızlık şüphelileri, kullandıkları otomobilin arızalı fren lambasından yola çıkılarak, bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı'nın dedektif timi olan JASAT tarafından son 2 hafta içinde 2 evden hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma başlatıldı. 3 kişi olduğu belirlenen şüphelilerin girdikleri 2 evden dizüstü bilgisayar, televizyon, kurusıkı tabanca ve bilgisayar çaldığı belirtildi. JASAT ekipleri, hırsızlık şüphelilerini yakalamak için olayların meydana geldiği bölgelerdeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Akaryakıt istasyonuna giden 3 kişinin bulunduğu otomobilin arka sol fren lambasının yanmadığı belirlendi. JASAT ekipleri, plakası tespit edilemeyen ancak fren lambası yanmayan otomobilden Denizli'de, aynı renkte ve modelde 300 aracın bulunduğunu tespit etti. Ekipler, 300 otomobili tek tek inceledi. Yapılan araştırmada, hırsızlık olayında kullanılan otomobilin, Afyonkarahisar'da olduğu ortaya çıktı. Pazartesi günü operasyon düzenleyen JASAT ekipleri, 2 evden hırsızlık yapan Kubilay B., Ümit Y. ve Evren K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Kubilay B. ve Ümit Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Evren K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kubilay B. ve Ümit Y., verdikleri ifadede Tavas ilçesine fuhuş yaptırmak için gittiklerini söyleyip, hırsızlık olayını birbirlerine üzerine attıkları öğrenildi.

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