Hırsızlık şüphelilerini engellemeye çalışırken ağır yaralandı

Konya'da hırsızlık şüphelisi olduğunu düşündüğü 2 kişinin bulunduğu kamyoneti durdurmak isteyen kişi, araç içerisinden av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Altınekin ilçesi Toprakkale Mahallesi sakinleri, 42 LM 577 plakalı kamyonetle Akıncılar Mahallesi'ne doğru ilerleyen iki kişiyi, hırsızlık yaptıklarını düşünerek durdurmak istedi.
Mahalle sakinlerini görünce şüpheliler kaçmaya başladı. Bu sırada araç içerisinden av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu mahalle sakinlerinden Mikail Ç. (42) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Mikail Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kamyoneti Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesi'nde durdurdu.
Araçtaki Ahmet A. (32) ile Muhammet D. (20) gözaltına alındı. Kamyonette yapılan aramada, olayda kullandığı değerlendirilen av tüfeği ele geçirildi.
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