Hırsızlık şüphelilerinin 'güvenlik kamerası' önlemi işe yaramadı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, bir marketten sigara hırsızlığı yapan ve yakalanmamak için iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını da beraberlerinde götüren 3 şüpheli, polis tarafından arka sokaktaki başka bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip, evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ata Mahallesi'nde bulunan Aydın Sanayi Ticaret İhtisas Sitesi (ASTİS) Gıdacılar Çarşısı, 771 Sokak'taki bir markette geçen 18 Mart gecesi kepenk ve kapı kilitlerini kırarak içeri giren hırsızlar, toplam 3 bin 500 lira değerindeki 260 paket sigarayı çaldı. Hırsızlar, yakalanmamak için marketteki güvenlik kamerası kayıtlarının tutulduğu bilgisayar kasasını da yanlarında götürdü. Sabah iş yerine geldiğinde hırsızlığı fark eden market sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen polis, ASTİS Gıdacılar Çarşı'nın giriş ve çıkışları ile çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Polis, arka sokaktaki başka bir iş yerine ait görüntülerden hırsızlık şüphelilerinin H.G., İ.D. ve M.D. olduğunu belirledi. 3 şüpheli evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla dün yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI



