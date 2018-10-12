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Hırsızlık şüphelilerinin yakınları: Yanlışlıkla almışlar, niye çekiyorsunuz?

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2018 17:36 | Son Güncelleme

KARABÜK’te, yaklaşık 100 bin TL değerindeki medikal elektronik cihazların kalibrasyonunu (çalışma değerlerini ölçen aksam) çaldıkları iddia edilen 2 şüpheliyi adliye önünde bekleyen yakınları gazetecilere tepki göstererek, ’Yanlışlıkla almışlar, niye çekiyorsunuz’? diye bağırdı.

Hırsızlık şüphelilerinin yakınları: Yanlışlıkla almışlar, niye çekiyorsunuz?

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK’te, yaklaşık 100 bin TL değerindeki medikal elektronik cihazların kalibrasyonunu (çalışma değerlerini ölçen aksam) çaldıkları iddia edilen 2 şüpheliyi adliye önünde bekleyen yakınları gazetecilere tepki göstererek, ’Yanlışlıkla almışlar, niye çekiyorsunuz’? diye bağırdı.
Karakola gelen A.D., hastanelerde kullanılan medikal elektronik cihazların kalibrasyonunu yaptığını, yaklaşık 100 bin TL değerindeki malzemelerin Karabük'e gelmesi için Kocaeli'nden bir otobüs firmasının emanetine verdiğini, otobüs firmasına gittiğinde malzemelerin başkaları tarafından çalınmış olduğunu söyleyerek şikayetçi oldu.
Polis ekipleri, 2 erkek şahsın malzemelerin sahibi kendileriymiş gibi davranarak otobüsten malzemeleri aldıktan sonra kayıplara karıştığını belirledi. Çevredeki güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtları incelemeye alındı. Yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin S.Ö. (24) ve C.Ö. (61) oldukları tespit edildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan incelemelerde çalınan medikal kalibrasyon aleti ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken çalınan medikal kalibrasyon aleti ise A.D.'ye teslim edildi. Hırsızlık, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve benzeri suçlardan 18 suç kaydı bulunan S.Ö. ile 12 suç kaydı bulunan C.Ö., emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi. Adliye önünde bekleyen şüphelilerin yakınları gazetecilerin görüntü almasına tepki göstererek, "Yanlışlıkla almışlar, niye çekiyorsunuz?" dedi.

FOTOĞRAFLI

Hırsızlık şüphelilerinin yakınları: Yanlışlıkla almışlar, niye çekiyorsunuz?

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