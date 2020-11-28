Hırsızlık şüphelisi 2 şahıs yakalandı

Eskişehir’de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 1’i kadın 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 75’inci Yıl Mahallesi’ndeki bir iş yerinin önünde vinç ile aynı mahallede bulunan bir başka iş yerinden demir rafların çalınması ile ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince hırsızlık olayına yönelik gerçekleştirilen operasyonda Müslüm Ö. ve Selvi A. İsimli 2 şüpheli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan biri kadın 2 şahsın emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

