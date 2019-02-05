Hırsızlık şüphelisi 2 sevgili tutuklandı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY'da farklı tarihlerde hırsızlık olaylarına karıştığı iddiasıyla yakalandıktan sonra 'adli kontrol' kararıyla serbest bırakılan Fahri Kalkan (29) ve sevgilisi Kadriye Alan (20), Cumhuriyet Savcılığı'nın itirazı üzerine tutuklandı.
Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği, 29 Ocak günü bir börekçiden cep telefonu çalınması üzerine çalışma başlattı. Polis, iş yerine alışveriş için gelip, çalışanların dalgınlığından faydalanarak cep telefonu çalan iki kişinin Fahri Kalkan ve sevgilisi Kadriye Alan olduğunu belirledi.
Ardından 'pusu timi' adı verilen 10 kişilik ekip, sivil ekip araçları yerine kendi otomobillerini kullandı. Şehrin bazı noktalarında sabah saatlerine kadar bekleyen ekipler, 1 Şubat günü gelen bir ihbar üzerine harekete geçti. Bir şarküteriden çanta ile cep telefonu çalarak otomobille kaçan Fahri Kalkan ve Kadriye Alan'ı takibe alan polis, yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonunda suçluları yakaladı. İki kişi, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcılığı'nın itirazı üzerine iki sevgili, dün yeniden gözaltına alındı. Kalkan ve Alan, çıkarıldığı mahkeme tarafından da tutuklandı.
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