HABER

Hırsızlık şüphelisi 3 İngiliz turist tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2019 11:13 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir iş yerinden 5 kol saati, 3 gözlükle çeşitli ürünler çalmakla suçlanan İngiliz kadın turistler J.A.K.

Hırsızlık şüphelisi 3 İngiliz turist tutuklandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir iş yerinden 5 kol saati, 3 gözlükle çeşitli ürünler çalmakla suçlanan İngiliz kadın turistler J.A.K. (64), P.A. (68), A.D.W. (62), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Turistlerin, "Alzheimer hastasıyız, bir şey hatırlamıyoruz" diye kendilerini savundukları öğrenildi. Adliyeye gelen bir dişçi ise kadınlardan birinden dişlerini yapmak için 8 bin sterlin aldığını belirterek, "Ben paralarını aldım, şu dişleri taksam nasıl olur?" diye sordu.
Manavgat'ta 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan İngiliz kadın turistler J.A.K., P.A., A.D.W. ve kız çocuğu L.E.N. (14), geçen hafta alışveriş yapmak için İbrahim Sözen Caddesi'ndeki bir iş yerine girdi. Mağazadan alışveriş yapmadan çıkan turistlerin davranışlarından şüphelenen iş yeri yetkilileri güvenlik kameralarında yaptıkları incelemede İngiliz turistlerin 5 kol saati, 3 gözlük, 2 bileklik, 4 magnet ve toka çaldıklarını tespit ederek, polise başvurdu.
KOL BANTLARINDAN TESPİT EDİLDİ
Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yerinde çalışanların ifadelerini aldıktan sonra güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede İngiliz turistlerin kol bantlarından Manavgat'ta 5 yıldızlı bir otelde tatil yaptıklarını tespit eden ekipler, şüphelileri geçen cuma günü kaldıkları otelde gözaltına aldı. İngiliz kadın turistlerin odalarında yapılan aramada mağazadan çaldıkları saat ve gözlüklerle çalınan diğer ürünler ele geçirildi.
HIRSIZLIK YAPMADIKLARINI İDDİA ETTİLER
Polise ifade veren şüpheliler, mağazaya gittiklerini ancak hırsızlık yapmadıklarını, saat ve gözlüklerin kendi eşyalarına çok benzediğini, yanlışlıkla almış olabileceklerini söyledi. Emniyetteki işlemlerinden sonra sağlık raporları alınan şüpheliler cumartesi günü adliyeye götürüldü. Savcılık sorgusunun ardından L.E.N. serbest bırakılırken, J.A.K., P.A., A.D.W. tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
'ALZHEİMER HASTASIYIZ, İFTİRA ATIYORLAR'
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde tercüman eşliğinde ifade veren İngiliz kadınlardan J.A.K., hırsızlık yapmadığını, diğerleri yaptıysa da görmediğini söyledi. Diğer sanıklar da hırsızlık suçlamasını reddetti. Hakimin güvenlik kamerası görüntülerini hatırlatması ve görüntülerde her şeyin çok net olduğunu belirtmesi üzerine P.A., A.D.W., aynı şekilde ifade vererek, "Alzheimer hastasıyız. Biz böyle bir şey hatırlamıyoruz. Bize iftira atıyorlar" dedi.
'500 LİRALIK ZARARIM VAR'
Saat ve gözlükler dışından olay nedeniyle kapalı kalan işyerindeki zararının 500 TL olduğunu belirten işletme sahibinin şikayetinden vazgeçmemesi üzerine şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden ele geçirilen 5 kol saati ve 3 gözlük mağaza yetkililerine teslim edildi.
DİŞ HEKİMİ: BEN PARALARINI ALDIM, ŞU DİŞLERİ TAKSAM NASIL OLUR
Öte yandan pazar günü ülkelerine dönüş yapacakları öğrenilen İngiliz kadın turistlerden birinin Manavgat'a diş tedavisi için geldiği, bir dişçiye 8 bin sterlin verdiği belirtildi. Cumartesi günü randevuları olan şüphelilerin adliyede olduğunu öğrenen adının açıklanmasını istemeyen diş hekimi adliyeye gelerek, "Ben paralarını aldım, şu dişleri taksam nasıl olur?" diye sordu. Görevlilerden bunun mümkün olmadığı yanıtını alan diş hekimi geri döndü.

FOTOĞRAFLI

Hırsızlık şüphelisi 3 İngiliz turist tutuklandı

Adana'da acı olay! Polis gerçeği annesine söyleyemedi! Adana'da acı olay! Polis gerçeği annesine söyleyemedi!
Yüksek gerilim hattına dokunan Eyüp, akıma kapılarak yaralandıYüksek gerilim hattına dokunan Eyüp, akıma kapılarak yaralandı
İşte polise bombalı saldırı yapan teröristlerin hücre eviİşte polise bombalı saldırı yapan teröristlerin hücre evi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

12 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu

12 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zeytinburnu'nda gasp edilmek istenen taksici boğazından bıçaklandı

İstanbul'da korkunç olay! Bu hale getirdi

Otomobilden ateş açan maskeli saldırganlar 2 kadını yaraladı

İki kadın sokakta dehşeti yaşadı

İstanbul'da Galatasaray-Fenerbahçe derbisi cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Cinayet zanlısı kadınlardan tişörtlü mesaj

Cinayet zanlısı kadınlardan tişörtlü mesaj

Yargıtay'dan emsal olacak 'iş yerinde cinsel taciz' kararı

Sakarya'da iğrenç olay! Yargıtay'dan emsal olacak 'taciz' kararı

Adana'da kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.