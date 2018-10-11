Hırsızlık şüphelisi 3 kadın suçüstü yakalandı

Kütahya'da devriye görevi yapan polis ekipleri, durumlarından şüphelenerek takip ettikleri 3 kadını, çaldıkları yaklaşık 50 bin lira değerindeki altınlarla birlikte yakalayarak, gözaltına aldı. Olay, Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Hırsızlık olaylarına karşı devriye görevi yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri durumlarından şüphelendikleri 3 kadını takibe aldı. Polislerin bir süre takip ettiği kadınlar, bir apartmana girip, çıktı. Apartmandan çıktıkları sırada polis tarafından yakalananan D.U.(45), Y.Y.(18) ve G.İ.(26) gözaltına alındı. Çok sayıda hırsızlık suçlarından kayıtları olduğu belirlenen şüphelilerin yapılan üst aramalarında girdikleri binadaki bir evden çaldıkları anlaşılan yaklaşık 50 bin lira değerindeki bilezik, kolye ve yüzük bulundu. Eskişehir?den Kütahya'ya hırsızlık yapmak için geldikleri öğrenilen 3 kadın, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisin yaptığı araştırmada altınların sahibi Lokman Toy Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı ve altınlar teslim edildi. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, -Çalınan altınların, -Altınların sahibine teslim edilmesi Haber-Kamera Oğuzhan KILIÇKÜTAHYA,(DHA) Boyut 208 MB - Süre 1 dakika, 51 saniye

