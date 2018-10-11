HABER

Hırsızlık şüphelisi 3 kadın suçüstü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 15:38 | Son Güncelleme

Kütahya'da devriye görevi yapan polis ekipleri, durumlarından şüphelenerek takip ettikleri 3 kadını, çaldıkları yaklaşık 50 bin lira değerindeki altınlarla birlikte yakalayarak, gözaltına aldı.

Kütahya'da devriye görevi yapan polis ekipleri, durumlarından şüphelenerek takip ettikleri 3 kadını, çaldıkları yaklaşık 50 bin lira değerindeki altınlarla birlikte yakalayarak, gözaltına aldı. Olay, Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Hırsızlık olaylarına karşı devriye görevi yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri durumlarından şüphelendikleri 3 kadını takibe aldı. Polislerin bir süre takip ettiği kadınlar, bir apartmana girip, çıktı. Apartmandan çıktıkları sırada polis tarafından yakalananan D.U.(45), Y.Y.(18) ve G.İ.(26) gözaltına alındı. Çok sayıda hırsızlık suçlarından kayıtları olduğu belirlenen şüphelilerin yapılan üst aramalarında girdikleri binadaki bir evden çaldıkları anlaşılan yaklaşık 50 bin lira değerindeki bilezik, kolye ve yüzük bulundu. Eskişehir?den Kütahya'ya hırsızlık yapmak için geldikleri öğrenilen 3 kadın, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisin yaptığı araştırmada altınların sahibi Lokman Toy Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı ve altınlar teslim edildi. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, -Çalınan altınların, -Altınların sahibine teslim edilmesi Haber-Kamera Oğuzhan KILIÇKÜTAHYA,(DHA) Boyut 208 MB - Süre 1 dakika, 51 saniye

PARTNERSevgilisinin Facebook şifresini öğrenmek isteyenler bu haber dikkat!Sevgilisinin Facebook şifresini öğrenmek isteyenler bu haber dikkat!
Çaldıkları büyükbaş hayvanı satarken yakalandılarÇaldıkları büyükbaş hayvanı satarken yakalandılar
Kafede kasadan hırsızlık güvenlik kamerasındaKafede kasadan hırsızlık güvenlik kamerasında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muş’ta 5 teröristin öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı!

Muş’ta 5 teröristin öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı!

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Emeklilere memurluk yolu görüldü

Emeklilere memurluk yolu görüldü

Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu

Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuklarının gözü önünde karısını yüzünden bıçakladı

Çocuklarının gözü önünde karısını yüzünden bıçakladı

Vahşet! Polis boğazında koli bandı sarılı cesedini buldu

Vahşet! Polis boğazında koli bandı sarılı cesedini buldu

ABD’ye zarf gönderirken yakalanmıştı! Flaş gelişme

ABD’ye zarf gönderirken yakalanmıştı! Flaş gelişme

Polise yakalanınca böyle dedi: 'Ben aslında anlayışlı bir insanım...

Polise yakalanınca böyle dedi: 'Ben aslında anlayışlı bir insanım...

Fotoğrafını görüp evlendi! Şoke eden itiraf! 'Eşimle gittik, beni yalnız odaya çekip...'

Fotoğrafını görüp evlendi! Şoke eden itiraf! 'Eşimle gittik, beni yalnız odaya çekip...'

'Ben babamın yanına gidiyorum' mesajı atıp intihar etti

'Ben babamın yanına gidiyorum' mesajı atıp intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.