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Hırsızlık şüphelisi 3 kadına suçüstü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 17:48 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, girdikleri ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 3 kadın, polis tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızlık şüphelisi 3 kadına suçüstü

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, girdikleri ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 3 kadın, polis tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Kentte, Yavuz Selim, Kayalık ve Mehmet Akif mahallelerinde ev ve işyerlerinin kapı kilitlerinin kırılarak hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Olay yerlerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli 3 kadının Adana'dan hırsızlık için kente gelen yaşı küçük S.Ö. ile Pınar Ö. ve İpek Ö., olduğunu belirledi. Çevredeki araştırmasını sürdüren ekipler 3 şüpheliyi kent merkezinde bir iş yerinde hırsızlık yapmak için girdikleri sırada suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında bin 500 lira para ve altın kolye ele geçirildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin hırsızlık anı ise girdikleri adreslerdeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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Hırsızlık şüphelisi 3 kadına suçüstüHırsızlık şüphelisi 3 kadına suçüstüHırsızlık şüphelisi 3 kadına suçüstü

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