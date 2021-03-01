HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hırsızlık şüphelisi 3 şahıs tutuklandı

Hırsızlık şüphelisi 3 şahıs tutuklandı

01.03.2021 12:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te son dönemlerde meydana gelen 2 motosiklet, 3 ev ile 1 iş yerinden hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 5 şüpheli şahıstan 3’ü tutuklandı.

Gaziantep’te son dönemlerde meydana gelen 2 motosiklet, 3 ev ile 1 iş yerinden hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 5 şüpheli şahıstan 3’ü tutuklandı. Şüpheli şahısların bazı iş yerlerinden hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede son dönemlerde meydana gelen 2 motosiklet, 3 ev ile 1 iş yerinden hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan A.B., C.K., Ö.Ş., İ.H.T. ve F.K. isimli 5 şüpheli şahıs yakalandı. Hırsızlık anları bazı iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen 5 şüpheli, adli mercilere sevk edildi.
Adliyedeki işlemleri tamamlanan 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüm bildiklerinizi unutun: Güzellik kraliçesi 33 yaşında, 2 çocuk annesi Tüm bildiklerinizi unutun: Güzellik kraliçesi 33 yaşında, 2 çocuk annesi
Hatay'da hortum paniğiHatay'da hortum paniği
Duha suresinin anlamı ve faziletiDuha suresinin anlamı ve fazileti
1/

En Çok Okunan Haberler

Eski eşi önünü kesti, sonrası vahşet! Kanlar içinde yere yığıldı

Eski eşi önünü kesti, sonrası vahşet! Kanlar içinde yere yığıldı

Kritik gün geldi! 81 ili ilgilendiren kararlarlar belli oluyor

Kritik gün geldi! 81 ili ilgilendiren kararlarlar belli oluyor

5 ilde normalleşme heyecanı, 25 ilde umutlu bekleyiş

5 ilde normalleşme heyecanı, 25 ilde umutlu bekleyiş

Meteoroloji'den uyarı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji'den uyarı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Duş alırken paylaştı! Tepki çekti

Duş alırken paylaştı! Tepki çekti

Nusret'le poz verdi! Süper minisi olay

Nusret'le poz verdi! Süper minisi olay

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

Popüler tatil beldesi 500 gün kapalı kalacak

Popüler tatil beldesi 500 gün kapalı kalacak

Diğer Haberler

Çanakkale Boğazı, 8 saat tek yönlü gemi trafiğine kapatıldı

Çanakkale Boğazı tek yönlü gemi trafiğine kapatıldı

Hatay'da hortum paniği

Hatay'da hortum paniği

Antalya'da sahile ölü Nil kaplumbağası vurdu, ekipler şaşkına döndü

Antalya'da sahile ölü Nil kaplumbağası vurdu

Pandemi nedeniyle bu da oldu! Mersin'de online asker mevlidi

Sonunda bu da oldu! Online asker mevlidi

Yakalanan teröristin İngilizce öğretmeni olduğu, 4 dil bildiği ortaya çıktı

Bombalı eylem için hazırlanan teröristle ilgili şoke eden detay

Dehşete düşüren olay! Oğlunu Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip ensesinden kesti

Dehşete düşüren olay! Oğlunu Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip ensesinden kesti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.