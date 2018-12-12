HABER

Hırsızlık şüphelisi: Cacık olsa biz de yesek

YAŞAM HABERLERİ  | 12.12.2018 11:09 | Son Güncelleme

KONYA'da Gökhan D.

Hırsızlık şüphelisi: Cacık olsa biz de yesek

Mehmet IŞIK/KONYA,(DHA)- KONYA'da Gökhan D. (20) ve ağabeyi Müslüm D. (25), 2 evden yaklaşık 50 bin TL değerinde eşya çaldıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Basın mensuplarının "Niçin gözaltına alındınız?" diye sorduğu kardeşlerden Müslüm D., ''Biz kağıt topluyorduk. Şüphe üzerine aldılar. Başka da bir şey yok. Başka bir cacık yok. Cacık olsa biz de yesek'' diye cevap verdi.
Meram ilçesi Melihşah Mahallesi Sancaktar Caddesi'ndeki 2 evden geçtiğimiz günlerde yaklaşık 50 bin TL değerinde eşya çalındı. Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Verilen eşkallerden yola çıkan polis, şüphelilerin Gökhan D. ve Müslüm D. olduğunu belirledi. İki kardeş oturdukları Şeker Mahallesi'nde bir kamyonet ile seyir halindeyken yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen kardeşlerden Müslüm D. basın mensuplarının "Niçin gözaltına alındınız?" sorusu üzerine ''Çek bizi meşhur et. Biz kağıt topluyorduk. Şüphe üzerine aldılar. Başka da bir şey yok. Başka bir cacık yok. Cacık olsa biz de yesek'' diye konuştu. İki kardeş sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
FOTOĞRAFLI

Hırsızlık şüphelisi: Cacık olsa biz de yesekHırsızlık şüphelisi: Cacık olsa biz de yesek

PARTNERŞok gelenek! Anneler, kızlarının bekaretlerini kaybetmesini izliyor!Şok gelenek! Anneler, kızlarının bekaretlerini kaybetmesini izliyor!
Çanakkale'de 56 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'de 56 kaçak göçmen yakalandı
Evde elektrikli sobadan yangın çıktıEvde elektrikli sobadan yangın çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hastane bahçesi karıştı! 'Dur' ihtarına uymayan 17 yaşındaki genç polis kurşunuyla öldü

Hastane bahçesi karıştı! 'Dur' ihtarına uymayan 17 yaşındaki genç polis kurşunuyla öldü

'Beni şaşkınlıktan yerime mıhlayan tabela' diye paylaştı

'Beni şaşkınlıktan yerime mıhlayan tabela' diye paylaştı

Devler Ligi'nde geceye damga vuran maç

Devler Ligi'nde geceye damga vuran maç

İlk satışa tapu harcı istisnası

İlk satışa tapu harcı istisnası

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar yağışı)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar yağışı)

Fatih Portakal'a büyük şok

Fatih Portakal'a büyük şok

İlginizi Çekebilir

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Eski sevgilisi Aslı'ya kabusu yaşattı! 'Arabada sabaha kadar...'

Eski sevgilisi Aslı'ya kabusu yaşattı! 'Arabada sabaha kadar...'

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da kan donduran olay! Cinayeti arka sokaktan duyulan kahkaha çözdü

Cinayeti arka sokaktan duyulan kahkahalar çözdü

İnternet fenomeni fena yakalandı! Telefonla arayıp...

İnternet fenomeni fena yakalandı! Telefonla arayıp...

Okul müdürünün yaptığı 'pes' dedirtti

Okul müdürünün yaptıkları 'pes' dedirtti

İstanbul'da sokak ortasında kanlı infaz!

İstanbul'da sokak ortasında kanlı infaz!

Bu mahalle 2 yıldır kayıyor!

Bu mahalle 2 yıldır kayıyor!

Aydın'da trafo patladı! Kepenkleri elektrikli olan esnaf dükkanını açamadı

Aydın'da trafo patladı! Kepenkleri elektrikli olan esnaf dükkanını açamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.