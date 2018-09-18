Hırsızlık şüphelisi: Çek ağabey çek; zaten bir saat sonra çıkacağız (2)

SERBEST KALDILAR

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 4 hırsızlık şüphelisi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden biri adliyeye getirildikleri sırada, "Çek ağabey çek; zaten bir saat sonra çıkacağız" demişti.

