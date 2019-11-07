HABER

Hırsızlık şüphelisi: Çek bu video Maraş'ı sallar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 12:13 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta 26 suç kaydı olan, 9 ayrı hırsızlıktan 14 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Sercan D.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta 26 suç kaydı olan, 9 ayrı hırsızlıktan 14 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Sercan D. (30) adlı kadın ile 5 hırsızlık olayına karışan yeğeni Fırat D., polis tarafından yakalandı. Kendilerini görüntüleyen gazetecilere tepki gösteren Sercan D., "Yeğeninle birlikte mi hırsızlık yapıyorsun?" sorusuna, "İyi yapıyorum, merak etme evini de soyarım. Çek bu video Maraş'ı sallar" dedi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şehirde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili yaptıkları çalışmada son 1 ayda iki otomobilden teyp ve hoparlör, iki evden ziynet eşyası ve televizyon ile bir bakkaldan yüklü miktarda sigara çalan kişinin Fırat D. olduğunu belirledi. Ekipler, yaptıkları operasyonda Fırat D.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Fırat D.'nin emniyetteki sorgusu devam ederken polis, Kahramanmaraş- Gaziantep karayolunda operasyon düzenledi. Durdurulan otomobildeki Fırat D.'nin halası olduğu belirlenen Sercan D. adlı kadın ile başka bir akrabası Tamer D. yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerin kimlik kontrollerinde Sercan D.'nin 26 suç kaydı olduğu, 9 ayrı dosyadan arandığı ve hırsızlıktan da 14 yıl 11 ay hapis cezası ile arandığı, Tamer D.'nin de hürriyeti yoksun kılma suçundan 1 yıl 8 ay hapis ile arandığı ortaya çıktı.
'BU VİDEO MARAŞ'I SALLAR'
3 kişi, sorgularının ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Bu sırada şüphelilerden Sercan D. gazetecilere tepki gösterdi. Gazetecilerin "Yeğeninle birlikte mi hırsızlık yapıyorsun?" sorusu üzerine Sercan D., "İyi yapıyorum, merak etme evini de soyarım. Çek bu video Maraş'ı sallar" dedi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERAraştırmalar ortaya koyuyor! Diş fırçalamamak iktidarsızlık sebebi mi?Araştırmalar ortaya koyuyor! Diş fırçalamamak iktidarsızlık sebebi mi?
2 arkadaşın ağır yaralandığı motosiklet kazası kamerada2 arkadaşın ağır yaralandığı motosiklet kazası kamerada
Samsun’da FETÖ’den 3 kişiye adli kontrolSamsun’da FETÖ’den 3 kişiye adli kontrol
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim'den 6-0 yorumu! 'Söylenecek tek şey...'

Fatih Terim'den 6-0 yorumu! 'Söylenecek tek şey...'

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Canlı yayında isyan! 'Utanıyorum'

Canlı yayında isyan! 'Utanıyorum'

Erdoğan imzaladı! O araziler acele olarak kamulaştırılacak!

Erdoğan imzaladı! O araziler acele olarak kamulaştırılacak!

Süleyman Soylu ve Ümit Özdağ arasında 'göçmen' polemiği büyüyor!

Süleyman Soylu ve Ümit Özdağ arasında 'göçmen' polemiği büyüyor!

Mektup konusu gündeme gelecek mi? Oktay açıkladı!

Mektup konusu gündeme gelecek mi? Oktay açıkladı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci ölüm! Yıkıldılar

Feci ölüm! Yıkıldılar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hasankeyf’ile ilgili yeni haber! Su Seviyesi her geçen gün yükseliyor

12 bin yıllık Hasankeyf'in son günleri!

Araçta öldürdüğü eşinin cesediyle 2 saat dolaştı!

Dehşete düşüren olay! Cesediyle iki saat dolaştı

Saruhanlı Belediyesi Cengiz Topel caddesinin ismini Sefer Özlü olarak değiştirdi

Saruhanlı Belediyesi'nden tartışma yaratan değişiklik

Siyanür içerek intihar eden 4 kardeş kimsesizler mezarlığına defnedilecek

Türkiye'nin konuştuğu olayda yürek yakan gelişme!

Pendik'te İETT otobüsünden akan yağ zincirlemeye kazaya neden oldu

Tüm yolları denedi ama olmadı

Kış üslenmesi hazırlığındaki PKK'lı teröristlere operasyon

Kış üslenmesi hazırlığındaki PKK'lı teröristlere operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.