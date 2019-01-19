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Hırsızlık şüphelisi: Çek kardeşim yakışıklı olsun

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 17:26 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta park halindeki araçlardan akü çaldığı iddiasıyla arkadaşıyla birlikte gözaltına alınan Devlet T.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta park halindeki araçlardan akü çaldığı iddiasıyla arkadaşıyla birlikte gözaltına alınan Devlet T. (38), kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çek kardeşim çek, yakışıklı olsun" dedi. Son bir ay içerisinde Erkenez, Divanlı, Bayazıtlı ve Sütçü İmam Mahalleleri'nde farklı tarihlerde meydana gelen olaylarda park halindeki araçlardan 5 akü çalındı. Hırsızları yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, aküleri Hacı Hüseyin G. (38) ile Devlet T.'nin çaldığını tespit etti. Suç kaydı da olan şüpheliler, polisin yaptığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Devlet T.'nin adresinde yapılan aramada 4 akü ele geçirildi. Şüpheliler tarafından satılan diğer akü ise iş yerinde bulundu. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Burada şüphelilerden Hacı Hüseyin G. kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Devlet T. ise gazetecilere seslenerek, "Çek kardeşim çek, yakışıklı olsun" dedi. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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