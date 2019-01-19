Hırsızlık şüphelisi: Çek kardeşim yakışıklı olsun (2)

TUTUKLANDILAR\nKahramanmara\u015f'ta park halindeki ara\u00e7lardan ak\u00fc \u00e7ald\u0131\u011f\u0131 iddias\u0131yla adliyeye sevk edilen Devlet T. ile Hac\u0131 H\u00fcseyin G., \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131klar\u0131 mahkemece tutukland\u0131. Elon Musk yay\u0131nlad\u0131! \u0130\u015fte yeni uzay arac\u0131n\u0131n ilk g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri'Carmen' kapal\u0131 gi\u015fe pr\u00f6miyer yapt\u0131Cudi Da\u011f\u0131'nda PKK'l\u0131 ter\u00f6ristlerin kulland\u0131\u011f\u0131 6 ya\u015fam alan\u0131 bulundu\u00a0
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