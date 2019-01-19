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Hırsızlık şüphelisi: Çek kardeşim yakışıklı olsun (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.01.2019 22:43 | Son Güncelleme

TUTUKLANDILAR Kahramanmaraş'ta park halindeki araçlardan akü çaldığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen Devlet T.

TUTUKLANDILAR
Kahramanmaraş'ta park halindeki araçlardan akü çaldığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen Devlet T. ile Hacı Hüseyin G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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