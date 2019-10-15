HABER

Hırsızlık şüphelisi diğer kadın da yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 11:35 | Son Güncelleme

İZMİT'te, 3 evden hırsızlık yapan 2 kadından, 28 suçtan poliste kaydı bulunan A.A.

Hırsızlık şüphelisi diğer kadın da yakalandı

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, 3 evden hırsızlık yapan 2 kadından, 28 suçtan poliste kaydı bulunan A.A. (20) polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Daha önce şüphelilerden F.K., daha önce yakalanıp tutuklanmıştı.
İzmit'te 20 Haziran günü, PTT Kocaeli Başmüdürü Adnan Sert’in evinin de aralarında bulunduğu 3 ev, 2 kadın tarafından soyuldu. Toplam 5 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şüphelilerden F.K., geçtiğimiz aylarda yakalanarak, cezaevine konuldu.
Yapılan araştırmalar sonunda F.K.’nin suç ortağı olan, hırsızlık suçundan 28 sabıka kaydı bulunan A.A.’nın Gebze’de yaşadığı ev tespit edildi. Yapılan fiziki takibin sonunda da A.A., gözaltına alındı İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen A.A., adliyeye sevk edildi.
Soruşturma sırasında elde edilen güvenlik kameralarında ise kadınların, tanınmamak için kılık değiştirdikleri, site içerisindeki eve girmek için yaşlı bir kişiye yalan söyleyerek, kapıyı açtırdıkları, kameraya gözükmemek için de yüzlerini elleriyle kapattıkları görüldü.

FOTOĞRAFLI

Hırsızlık şüphelisi diğer kadın da yakalandıHırsızlık şüphelisi diğer kadın da yakalandı

PARTNERTurizm cennetinde skandal! Öyle bir bikini giydi ki...Turizm cennetinde skandal! Öyle bir bikini giydi ki...
Ceylanpınar’da gazetecilerin ve doktorların kaldığı otele havan topu düştüCeylanpınar’da gazetecilerin ve doktorların kaldığı otele havan topu düştü
Çanakkale'de 302 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandıÇanakkale'de 302 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den skandal Türkiye kararı!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.