HABER

Hırsızlık şüphelisi diğer kadın da yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 12:12 | Son Güncelleme

İZMİT'te, 3 evden hırsızlık yapan 2 kadından, 28 suçtan poliste kaydı bulunan A.A.

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, 3 evden hırsızlık yapan 2 kadından, 28 suçtan poliste kaydı bulunan A.A. (20) polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Daha önce şüphelilerden F.K., daha önce yakalanıp tutuklanmıştı.

İzmit'te 20 Haziran günü, PTT Kocaeli Başmüdürü Adnan Sert’in evinin de aralarında bulunduğu 3 ev, 2 kadın tarafından soyuldu. Toplam 5 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şüphelilerden F.K., geçtiğimiz aylarda yakalanarak, cezaevine konuldu.

Yapılan araştırmalar sonunda F.K.’nin suç ortağı olan, hırsızlık suçundan 28 sabıka kaydı bulunan A.A.’nın Gebze’de yaşadığı ev tespit edildi. Yapılan fiziki takibin sonunda da A.A., gözaltına alındı İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen A.A., adliyeye sevk edildi.

Soruşturma sırasında elde edilen güvenlik kameralarında ise kadınların, tanınmamak için kılık değiştirdikleri, site içerisindeki eve girmek için yaşlı bir kişiye yalan söyleyerek, kapıyı açtırdıkları, kameraya gözükmemek için de yüzlerini elleriyle kapattıkları görüldü.

PARTNER Şimdi görenler tanıyamıyor! Şimdi görenler tanıyamıyor!
Tel Abyad’ın güneyi yoğun ateş altındaTel Abyad’ın güneyi yoğun ateş altında
Marketten kaçak ve sahte alkol çıktıMarketten kaçak ve sahte alkol çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

ABD'den skandal Türkiye kararı!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.