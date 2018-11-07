HABER

Hırsızlık şüphelisi, 'DNA'dan yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 09:37 | Son Güncelleme

ADANA'da, otomobilden hırsızlık yapan, sabıkalı Cem Gezici (38), aracın camını kırdığı bujinin üzerindeki ağız sıvısından alınan 'DNA' örneğinin eşleşmesiyle yakalandı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, otomobilden hırsızlık yapan, sabıkalı Cem Gezici (38), aracın camını kırdığı bujinin üzerindeki ağız sıvısından alınan 'DNA' örneğinin eşleşmesiyle yakalandı.

Olay, 13 Mayıs günü Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde meydana geldi. Cem Gezici, park halindeki bir otomobilin camını bujiyle kırdı, araçtaki kadın çantasını çalarak kaçtı. Bir süre sonra aracının yanına gelen Ali Ş. otomobilinin camının kırıldığını ve eşine ait çantanın çalındığını görünce polisi aradı. Gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Ancak polisler, görüntülerden, şüphelinin uzak kalması nedeniyle eşkalini belirleyemedi.

Yapılan incelemede, aracın camının bujiyle kırıldığı saptandı. Bulunan buji, incelemek üzere Kriminal Polis Laboratuvarı'na götürüldü. Buji üzerinde şüpheliye ait ağız sıvısı tespit edildi. Olaydan 5 ay sonra, ağız sıvısının, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Cem Gezici'ye ait olduğu belirlendi.

Harekete geçen ekipler, Cem Gezici'yi Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Cem Gezici'nin bu olayın ardından işlediği başka bir suçtan dolayı ev hapsine çaptırıldığı ve ayağında elektronik kelepçe olduğu görüldü.

Şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
22 Ağustos'ta kaybolan belediye işçisinin metruk binada cesedi bulundu22 Ağustos'ta kaybolan belediye işçisinin metruk binada cesedi bulundu
Okulda rezalet! Öğretmen 20 öğrenciye kabusu yaşattıOkulda rezalet! Öğretmen 20 öğrenciye kabusu yaşattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Osmaniye'de ortaya çıktı! Yüzü insan gibi

Osmaniye'de ortaya çıktı! Yüzü insan gibi

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

Akaryakıt istasyonunda kanlı infaz! Sırtına bıçağı saplayıp kaçtı

Akaryakıt istasyonunda kanlı infaz! Sırtına bıçağı saplayıp kaçtı

Meclisi karıştıran oylama! AK Parti ve CHP milletvekilleri birbirine girdi!

Meclisi karıştıran oylama! AK Parti ve CHP milletvekilleri birbirine girdi!

Fatih Terim'den Fenerbahçe, TFF, Fırat Aydınus ve Ali Koç için şok sözler!

Fatih Terim'den Fenerbahçe, TFF, Fırat Aydınus ve Ali Koç için şok sözler!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
22 Ağustos'ta kaybolan belediye işçisinin metruk binada cesedi bulundu

22 Ağustos'ta kaybolan belediye işçisinin metruk binada cesedi bulundu

Okulda rezalet! Öğretmen 20 öğrenciye kabusu yaşattı

Okulda rezalet! Öğretmen 20 öğrenciye kabusu yaşattı

Serada domates gibi balık yetiştiriliyor

Serada domates gibi balık yetiştiriliyor

Bursa'da aksiyon filmlerini aratmayacak kovalamaca! 'Dur' ihtarına uymayıp...

Bursa'da aksiyon filmlerini aratmayacak kovalamaca! 'Dur' ihtarına uymayıp...

Kulakları kesilip, işkence edilen köpeğe sahip çıktı

Kulakları kesilip, işkence edilen köpeğe sahip çıktı

Köylüler intikam için kaplan öldürdü

Köylüler intikam için kaplan öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.