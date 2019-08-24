HABER

Hırsızlık şüphelisi elindeki dövmeden teşhis edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 10:21 | Son Güncelleme

Adana'da iki bisikletin çalınması olayını gerçekleştirdiği öne sürülen zanlı, güvenlik kamerası görüntüsünde elindeki dövmeden tespit edilerek yakalandı

Adana'da iki bisikletin çalınması olayına karışan şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinde elindeki dövmeden tespit edilerek yakalanıp tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesinde Mehmet Ali D'nin yol kenarına bıraktığı bisikleti, alışveriş için bir iş yerine gittiği sırada çalındı. Mehmet Ali D'nin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

Bu arada, ekipler, Mithatpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanın bahçesinden de bisiklet çalındığı ihbarını aldı.

Her iki olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerine ulaşan polis, sol elinin üstünde dövme bulunan kişinin her iki olayı gerçekleştirdiğini belirledi.

Ekip, görüntüdeki şüphelinin bisiklet hırsızlığından emniyette suç kaydı bulunan Berkan K. olduğunu tespit etti.

Şüpheli, polisin yaptığı çalışmayla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

PARTNERAnnesinin fotoğrafını paylaştı, internet yıkıldıAnnesinin fotoğrafını paylaştı, internet yıkıldı
Selin vurduğu Salıpazarı'nda tahribat büyükSelin vurduğu Salıpazarı'nda tahribat büyük
Mardin’de gökyüzünü paylaşamadılarMardin’de gökyüzünü paylaşamadılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana bisiklet dövme tutuklanma

En Çok Okunan Haberler

Arka Sokaklar yeni sezondan çarpıcı fragman!

Arka Sokaklar yeni sezondan çarpıcı fragman!

Trump'tan işleri kızıştıracak hamle! Tarih vererek duyurdu!

Trump'tan işleri kızıştıracak hamle! Tarih vererek duyurdu!

Kritik görüşmenin ardından ABD açıkladı! Tek tek yıkıyorlar!

Kritik görüşmenin ardından ABD açıkladı! Tek tek yıkıyorlar!

Market önünde dehşet! Cinayet anı kamerada

Market önünde dehşet! Cinayet anı kamerada

Yusuf Yazıcı'nın yanına dünyaca ünlü yıldız

Yusuf Yazıcı'nın yanına dünyaca ünlü yıldız

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da minibüs tramvay yoluna girdi! Seferler durdu

İstanbul'da bu sabah! Seferler durdu

İzmir'de belediye başkanının makam odasında dinleme cihazı bulunmasıyla ilgili flaş gelişme

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Son dakika! Pençe-3 harekatı başladı

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Market önünde dehşet! Cinayet anı kamerada

Market önünde dehşet! Cinayet anı kamerada

Karısını ayaklarından vurdu, parkta yakalandı!

Karısını ayaklarından vurdu, parkta yakalandı!

FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyon

FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.