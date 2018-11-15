HABER

Hırsızlık şüphelisi, gazinoda eğlenirken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 16:37 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki bir lokantadan gece, kasadaki yaklaşık 500 lira parayı çalan ve güvenlik kameralarından tespit edilerek, bir eğlence merkezinde yakalanan İhsan Kantarcı (33), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık şüphelisi, gazinoda eğlenirken yakalandı

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki bir lokantadan gece, kasadaki yaklaşık 500 lira parayı çalan ve güvenlik kameralarından tespit edilerek, bir eğlence merkezinde yakalanan İhsan Kantarcı (33), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi'ndeki bir lokantaya, geçen 13 Kasım'da, saat 23.30 sıralarında mutfak penceresinden giren bir kişi., güvenlik kameralarına aldırış etmeden kasaya yöneldi. Kasadaki yaklaşık 500 lira parayı alan şüpheli, yine geldiği gibi pencereden çıkıp, gitti. Sabah lokantaya gelen çalışanlar, kasanın açık olduğunu fark edip, güvenlik kamerasını incelediklerinde hırsızlığı görüp, durumu polise bildirdi. Polis, görüntülerdeki şüphelinin, hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunan İhsan Kantarcı olduğunu belirledi. Kantarcı, bir gazinoda eğlenirken, polis tarafından yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Hırsızlık şüphelisi, gazinoda eğlenirken yakalandı

Netflix ücretleri yarı yarıya düşüyorNetflix ücretleri yarı yarıya düşüyor
Evin penceresinden düşen yaşlı adam öldüEvin penceresinden düşen yaşlı adam öldü
İznik, UNESCO için seferber olduİznik, UNESCO için seferber oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Can Yaman ile Demet Özdemir'in aşkı belgelendi!

Can Yaman ile Demet Özdemir'in aşkı belgelendi!

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Suudi Arabistan'dan çok önemli Kaşıkçı açıklaması: Neden öldürüldü? Cesedine ne oldu?

Suudi Arabistan'dan çok önemli Kaşıkçı açıklaması: Neden öldürüldü? Cesedine ne oldu?

2019 emeklilere ne kadar zam gelecek? İşte beklenen zam oranı

2019 emeklilere ne kadar zam gelecek? İşte beklenen zam oranı

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Acılı abladan yürek yakan sözler: 'Biz yandık, onlar da yansın'

Acılı abladan yürek yakan sözler: 'Biz yandık, onlar da yansın'

İnşaatta korkunç olay! Bu halde bulundu

İnşaatta korkunç olay! Bu halde bulundu

'Neden camide namaz kılmıyorsun?' sorusuna verdiği cevap olay oldu

'Neden camide namaz kılmıyorsun?' sorusuna verdiği cevap olay oldu

Karısıyla ilişkiye giren adamın ellerini ayaklarını bağlayıp... Yaptıkları akıllara durgunluk verdi

Karısıyla ilişkiye giren adamın ellerini ayaklarını bağlayıp... Yaptıkları akıllara durgunluk verdi

Banka kredisiyle dünya rekoru deneyecek

Banka kredisiyle dünya rekoru deneyecek

Arkadaşı ile birlikte kaçırıp zorla cinsel ilişkiye girdi!

Arkadaşı ile birlikte kaçırıp zorla cinsel ilişkiye girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.