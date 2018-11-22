Hırsızlık şüphelisi gelin ve görümceler serbest bırakıldı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da iki adresten para, ziynet eşyası ve cep telefonu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan Buse Y. (20) ve eşinin kız kardeşleri A.Y. (17) ile M.Y. (16), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nden gelen hırsızlık ihbarları üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü eliplerince soruşturma başlatıldı. İki adresten toplamda 9 bin TL, altın kolye ve cep telefonu çalındığını tespit eden ekipler, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Hırsızlık şüphelileri Buse Y. ve görümceleri A.Y. ile M.Y. yakalandı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

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