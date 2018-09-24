Hırsızlık şüphelisi, girdiği evdeki kadını rehin aldı (1)

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'nin Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki apartmanın 5'inci katındaki daireye hırsızlık için giren bir kişi, yakalanacağı anlayınca evde bulanan Mihriban Önal'ı (45) rehin aldı. Olay yerinde çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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