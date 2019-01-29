Hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

Samsun’un Bafra ilçesinde birçok hırsızlık olayının şüphelisi, polis tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, 4 gün önce Kızılırmak Mahallesi’nde bulunan Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi(SASKİ) Bafra Şube Müdürlüğünde meydana gelen hırsızlık olayında bir cep telefonu ile kasada bulunan bozuk paralar çalınmıştı. Hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şahsın kimliğini belirledi. Kimliği tespit edilen C.A(17), polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin 10 Ocak tarihinde de Hacınabi Mahallesi Fethiye Sokak’ta F.G.’ye ait iş yerinden 15 adet tespih ve aynı gece 100 metre ileride Bülbül Sokak’ta park halindeki 34 GPE 23 plakalı minibüse girerek araç içerisinde bulunan 2 adet tespihi aldıktan sonra, iş yerinden çaldığı tespihlerin kutularını minibüste bırakarak kaçan şahıs olduğu belirlendi. Gözaltına alınan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.
C.A’ya daha önceden de 6 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili işlem yapıldığı öğrenildi.
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