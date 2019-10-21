HABER

Hırsızlık şüphelisi havalandırma boşluğunda yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 16:23 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da hırsızlık yapmak için girdiği 3 katlı evin çatısından kaçmak isterken bekçiler tarafından fark edilen Hüseyin Y.

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da hırsızlık yapmak için girdiği 3 katlı evin çatısından kaçmak isterken bekçiler tarafından fark edilen Hüseyin Y. (36), bodrum kattaki havalandırma boşluğunda yakalandı.
75'inci Mahallesi'nde 3 katlı boş eve giren Hüseyin Y., musluk ve tesisat malzemelerini çaldı. Evde biri olduğunu gören komşular polise haber verirken, olay yeri yakınında olan bekçiler de çatıda saklanan biri olduğunu fark etti. Gelen polis ekipleri ve bekçiler önce binanın çevresini sardı ardından içeri girdi.
Yapılan aramada Hüseyin Y. olduğu belirlenen şüpheli, bodrum katındaki pencereden girdiği havalandırma boşluğunda yakalandı. Gözaltına alınan ve sağlık kontrolünden geçirilen Hüseyin Y.’nin 6 ayrı hırsızlık suçundan sabıkası olduğu belirlendi.
Şüpheli Hüseyin Y., Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek, sorguya alındı.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Sevgilisini bile öpemiyordu! Korkunç gerçek böyle ortaya çıktı Sevgilisini bile öpemiyordu! Korkunç gerçek böyle ortaya çıktı
Yük treni hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 2 yaralıYük treni hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 2 yaralı
Pamuk deposu sabaha kadar yandı, hasar büyükPamuk deposu sabaha kadar yandı, hasar büyük
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

İran'dan Türkiye açıklaması: Reddediyoruz!

İran'dan Türkiye açıklaması: Reddediyoruz!

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

Çavuşoğlu'ndan Suriye'deki çözüme ilişkin flaş açıklama

Çavuşoğlu'ndan Suriye'deki çözüme ilişkin flaş açıklama

Emine Bulut davasında yeni gelişme

Emine Bulut davasında yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Son dakika! Emine Bulut davasında yeni gelişme

Emine Bulut davasında yeni gelişme

Bodrum'da şüpheli ölüm

Bodrum'da şüpheli ölüm

Giresun'da sağanak yağış sel ve heyelana yol açtı: Acı haber geldi

Şehri etkisi altına aldı! Acı haber geldi

Gece yakınlarına mesaj atan yazılım mühendisi ölü bulundu

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

PKK'lı teröristler, orman işçilerine saldırdı! 4 yaralı

PKK'lı teröristler, orman işçilerine saldırdı! 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.